Kırşehir'de Aranan 7 Şüpheli Yakalandı
Kırşehir'de son 4 günde, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit suçlarından aranan şüpheliler ele geçirildi.
Kırşehir'de son 4 günde, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Kent merkezinde son 4 günde yapılan uygulamalarda 953 kişi, 335 araç, 5 park kontrol edildi, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı, adresler av tüfeği, tabanca, 6 mermi ve bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, trafik yönünden kusurlu bulunan araç sürücülerine ceza yazıldı.