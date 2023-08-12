Kırşehir'de Apartman ve İş Hanında Yangın Çıktı

Kırşehir'de bulunan bir apartman ve iş hanının bitişik çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.

Kırşehir'de bir apartman ve iş hanının bitişik çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara Caddesi'ndeki apartman ve iş hanının bitişik çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında çatıda hasar oluştu.