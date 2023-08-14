Kırşehir'de Anız Yangını: Köyler Boşaltılıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangın nedeniyle çevredeki köyler kısmi olarak boşaltılıyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kamp alanı çevresinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, çevredeki köyler boşaltılmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinde İç Anadolu Bölgesi'nin denizi olarak bilinen Hirfanlı kamp alanı çevresinde otluk alanda çıkan yangın büyüdü. Yangının büyümesi ile birlikte kamp bölgesinde bulunan civar köyler kısmi olarak boşaltılmaya başlandı. Kırşehir ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. - KIRŞEHİR