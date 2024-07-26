Kırşehir'de Alacak Verecek Meselesinden Çıkan Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Öldürüldü

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Zanlı polis memuru R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altına Kırşehir Adliyesi'ne getirildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

Silahla kavgada hayatını kaybeden S.A'nın naaşı da Ali Çam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

S.A'nın çeşitli suçlardan 10'unun üzerinde kaydı olduğu öğrenildi.

Batman'dan Kırşehir'e gelen R.K, kendisine borcu olan S.A'yı bu kişinin Medrese Mahallesi'ndeki evinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurarak öldürüp polise teslim olmuştu.