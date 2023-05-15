Kırşehir'de AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

KIRŞEHİR'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; AK Parti ve CHP 1'er milletvekilliği kazandı.

KIRŞEHİR'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; AK Parti ve CHP 1'er milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısının 174 bin 227 olduğu Kırşehir'de, 152 bin 511 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 148 bin 588'i, geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde; AK Parti 57 bin 260, CHP ise 43 bin 585 oy aldı. Bu sonuçlara göre; AK Parti'den Necmettin Erkan (46), CHP'den Metin İlhan (51) milletvekili oldu.

1972 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kırşehir'de tamamlayıp, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yılında mezun oldu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Bölümü'nde ihtisasını tamamladıktan sonra Mucur Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Aynı hastanede 5 yıl süre ile başhekimlik yaptı. 2009 yılında Kırşehir Devlet Hastanesi'nde göreve başladıktan sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dahiliye Bölümü'ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'de milletvekili seçilen İlhan, evli ve 3 çocuk babası.