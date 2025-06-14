Kırşehir'de "Aile Akademisi" eğitim programı düzenlendi

Kırşehir'de 'Aile Akademisi' eğitim programı düzenlendi
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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca 2025 "Aile Yılı" kapsamında "Aile Akademisi" eğitim programının ilki gerçekleştirildi.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığınca 2025 "Aile Yılı" kapsamında "Aile Akademisi" eğitim programının ilki gerçekleştirildi.

Partinin konferans salonunda düzenlenen eğitim programında konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılının "Aile Yılı" ilan etmesi vesilesiyle toplumun temeli aile kurumunun korunması ve güçlendirilerek gelecek kuşaklara sağlıklıca aktarılması için çabaladıklarını belirtti.

Kırşehir AK Parti Teşkilatı olarak aileyi merkeze alan bu vizyonun yerelde karşılık bulması için kararlılıkla harekete geçtiklerini anlatan Ünsal, "Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Büyük Türkiye" anlayışıyla eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Ünsal, "Düzenlediğimiz programda, aile içi iletişimden dijital dünyaya, değer aktarımından sağlıklı beslenmeye kadar pek çok başlıkta kıymetli akademisyen ve uzmanlarımız bilgi ve birikimlerini hemşehrilerimizle paylaşacak. AK Parti Kırşehir İl Başkanlığımızca hazırladığımız Aile Akademisi Eğitim Programı, yıl boyunca devam edecek. Ailelerimize yönelik farkındalık, bilinçlenme ve gelişim temelli eğitimleri hayata geçiriyor, kıymetli ailelerimizin istifadesine sunuyoruz." dedi.

Eğitimde Dr. Öğr. Üyesi Nesibe Kantar "Dijitalleşen Dünyada Aile ve Etik Sorunlar", uzman psikolog Gazanfer Kürşat Pehlivan ise "Ailede Duygu Aktarımı ve Ergenlik Dönemi" sunumlarını gerçekleştirdi.

Programının ilerleyen haftalarda da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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