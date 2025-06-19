Kırşehir'de Ahi Ruhu: 200 Bin TL ile 69 Öğrenciye Destek

Kırşehir'de ahi ruhu yaşıyor: Öğrenciler için 200 bin TL'lik dayanışma

Ahi Sandığı 69 öğrenciye can oldu

KIRŞEHİR - Ahi Evran'ın memleketi Kırşehir'de, mesleki eğitimle özdeşleşen dayanışma kültürü Ahi Sandığı uygulamasıyla yeniden hayat buldu. Kırşehir Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde başlatılan uygulamayla toplanan 200 bin TL, ihtiyaç sahibi 69 öğrencinin masraflarının karşılanmasında kullanıldı.

Okul yönetimi ve öğrenciler arasında gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Ahi Sandığı projesi; yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerde yardımlaşma, birlik ve sorumluluk bilinci de oluşturmayı hedefliyor. Ahi kültüründen esinlenerek oluşturulan uygulamada, hayırseverler, okul çalışanları, mezunlar ve öğrencilerin katkılarıyla oluşturulan fon, eğitim giderlerini karşılamakta zorlanan öğrencilere umut oldu.

Okul İdarecisi Hakan Vahapoğlu; oluşturulan sandıkla amaçlarının öğrencilerde dayanışma ruhunun oluşmasına katkı sunmak olduğunu söyledi. Vahapoğlu; "Orta Sandığı ahilik geleneğinde bulunan yardımlaşma sandığıdır. Bir kültürü yaşatmak ve yetiştirmek amacıyla orta sandığı uygulamasını geliştirdik. Sandığın her açılışında madeni paralar kadar büyük banknotlar da gördük" dedi. 30 öğrencinin ihtiyaçlarının açılan sandıkta toplanan parayla giderildiğini açıklayan Vahapoğlu, "Kültürü yaşatmak bizim için önemli. 200 bin TL 36 aileye nakdi 23 öğrenciye gida 10 öğrenciye ise gıda yardımında bulunduk" diye konuştu.

Uygulama; 'Ahi şehri' olarak bilinen Kırşehir'in kadim değerlerinin eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olarak görülüyor.