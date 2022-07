Kırşehir'de afet mağdurlarına 5 milyon lira destek ödendi

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, afet mağduru olan çiftçilerin hesaplarına 5 milyon lira destek yatırıldığını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, ocak ve şubat aylarında çetin geçen kış şartlarında meydana gelen yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle çiftçilere ait hayvancılık işletmelerinin hasar gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek 5 milyon lira destek sözü aldıklarını anımsattı.

Zarar tespitleri oranında işletmelerin hesabına destek ücretlerinin aktarıldığını vurgulayan Ünsal, devletin ve hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sıkıntılarını gidererek, onlara can suyu olması için çabaladıklarını vurgulayan Ünsal, "Afet mağduru çiftçilerimizin hesaplarına 5 milyon lira destek yatırılmıştır. Bu kapsamda Kırşehir'e verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehrim ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah çiftçilerimiz ve üreticilerimiz böyle afetlerle bir daha karşılaşmaz. Tarımsal üretime Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini veren her zaman AK Parti olmuştur. AK Parti, çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.