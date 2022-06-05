Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi - Haberler

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince, Fatma Bacı ve Ahi Evran-ı Veli Çocuk Evleri Siteleri ile Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında afet farkındalık eğitimi, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir Afad'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, afet farkındalık eğitiminde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk 6 saatin önemi, toplanma, barınma alanları ile arama kurtarma için yapılması gerekenler anlatıldı.

Deprem ve tahliye tatbikatı ile afet sonrası hareketlerin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimde, gönüllülük sistemi ve AFAD Acil Mobil uygulamalarından da bahsedildi.

Özel mobilya fabrikasındaki yangın tatbikatında da yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizatlar tanıtıldı, söndürme ve kurtarma teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.