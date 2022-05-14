Kırşehir'de AFAD, masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirdi - Haberler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince, Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesinin ardından uygulama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince Afet ve Acil Durum Başkanlığınca düzenlenen AYDES uygulama tatbikatının 15 çalışma grubunun katılımıyla "Aşırı Kar Tipili Yağışı" gerçekleştiği varsayılan olay türü baz alınarak icra edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Masa başında tüm kurumların AYDES kullanıcılarının görev aldığı tatbikatta kullanıcılar, işlemlerini AYDES 2.0 uygulama versiyonu üzerinden gerçekleştirdi. Afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan çalışma grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görmek için tatbikat düzenlendi. İl afet müdahale planı içerisinde yer alan, yerel düzey çalışma grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, çalışma gruplarının diğer çalışma gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaktır. 2022 yılı AYDES tatbikatında, çalışma gurupları senaryo gereği işlemlerini sırayla tamamladı."