Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

AA - Serkan Güner - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, huzurevi ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarına afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi verdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, huzurevi ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarına afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi verdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü ile özel bir rehabilitasyon merkezi personeline "Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların anlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Afetlere karşı bilinçlenerek, sonraki nesillerde afet kültürü oluşturma imkanımız olacaktır. Uygulamalı olarak katılımcılara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası evde ve açık alanlarda neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Eğitim sonrası deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı icra edildi." ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Rehabilitasyon, Kırşehir, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title