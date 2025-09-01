Kırşehir'de Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

Kırşehir'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Baro Başkanlığının çelengi Atatürk büstüne sunuldu.

Adli yıl açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, hukukun ve adaletin tesisi için emek veren tüm personele teşekkür etti.

Adaletin gecikmeksizin tecelli ettiği, toplumun yargıya güveninin sarsılmaz bir şekilde tesis edildiği huzurlu bir adli yıl olmasını dileyen Ener, tüm emeklerin sonuç vereceği bir dönem olmasını temenni etti.

Kırşehir Baro Başkanı İsa Dağıstan da hukuk fakültelerinde kontenjanların azaltılmasının olumlu bir gelişme olduğunu ayrıca avukatların ekonomik standartlarının da geliştirilmesini beklediklerini ifade etti.

Törene, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, il protokolü ve adliye personeli katıldı.