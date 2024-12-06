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Kırşehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek acil sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ersoy, acil sağlık hizmetlerinin önemi ve zorluklarına dikkat çekerek, vatandaşları daha hassas olmaya davet etti.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası münasebetiyle 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Buradaki görevli acil sağlık hizmetleri çalışanlarıyla bir araya gelen Ersoy, talep ve görüşlerini aldı. 112 Komuta Kontrol Merkezi ziyaretinde görevi başındaki 112 Acil Sağlık ekiplerine telsizle anons geçen Ersoy, kentteki tüm acil sağlık istasyonlarına ulaşarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı.

Ersoy, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 19 istasyonda toplam 319 personelin görev yaptığını hatırlatarak, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi gibi nedenlerle ambulansların vakalara ulaşmasında zorluk yaşandığını aktaran Ersoy, vatandaşların daha hassas ve dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, senaryo gereği kısa video hazırladı.

Videoda kent merkezine bağlı Çayağzı köyünde bir vatandaşın kalp krizi geçirmesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması, doğru yer tarifi, ambulansın olay yerine ulaşarak hastayı alıp Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine getirmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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