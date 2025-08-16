Kırşehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden 2 Hükümlü Yakalandı
Kırşehir'de açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26) ile 6 yıl 22 ay hapis cezası olan F.K'yi (36) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, M.K'nin 27, F.K'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel