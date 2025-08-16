Kırşehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden 2 Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden 2 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırşehir'de açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26) ile 6 yıl 22 ay hapis cezası olan F.K'yi (36) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, M.K'nin 27, F.K'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun

Yılın transfer bombası! Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.