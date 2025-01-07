Kırşehir'de Acı Kaza: Murat Adıyaman'ın Cenazesi Defnedildi

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Murat Adıyaman'ın cenazesi defnedildi.

Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında işçi servisi ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında olay yerinde ölen Adıyaman'ın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Adıyaman'ın naaşı, Çadırlı Hacıyusuf köyüne götürülerek aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kaza yeri ve hastanede vefat eden Irak uyruklu 3 sera işçisinin cenazeleri de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Dün Mustafa H'nin kullandığı işçi taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüs, Mehmet D. idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpışmış, servistekilerden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobildeki Murat Adıyaman olay yerinde hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Iraklı Haydar Ali Muhammed de bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.