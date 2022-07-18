Son dakika haberi | Ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını tabanca ile vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını tabanca ile vurarak öldüren zanlı tutuklandı. İlçe merkezindeki evlerinde kız kardeşi F.Ö'yü (38) öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan G.Ö'nün (34) Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı. Mucur Adliyesine sevk edilen G.Ö, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "evet" şeklinde cevap verdi. G.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Kırşehir'in Mucur ilçesindeki evlerinde dün ablasını tabanca ile vurarak öldüren G.Ö, daha sonra polisi arayarak teslim olmuştu. AA / Abdullah Yıldız - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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