Kırşehir'de 600 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl 600 bin fidan dikiminin planlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, Orman Haftası dolayısıyla Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, iklim değişikliğini önlemenin en önemli yollarından birisinin de orman varlığını artırmak olduğunu belirtti.

Gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına il genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İlimizde orman varlığımızı artırmak adına önemli çalışmalar yürütülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla yüzde 3 seviyesinde olan orman varlığımız yüzde 7'ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda 2022'de ilimizde 600 bin fidan dikimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu vesileyle, tüm hemşerilerimizi fidan dikmeye davet ediyorum."

Orman İşletme Müdürü Çimen de Orman Haftası etkinlikleri hakkında Akın'a bilgi verdi.