Haberler

Kırşehir'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir'de anma programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir'de anma programı gerçekleştirildi.

Valilik ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Deprem anı ve sonrasında yaşananların anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, deprem zamanında İskenderun Kaymakamlığı yaptığı dönemde yaşadıklarını anlattı.

Aziz Türk milletinin her bir ferdinin destek olarak önemli ve büyük dayanışma örneği sergilediğini belirten Demiryürek, Türklerin dayanışma ruhunun pek az millete nasip olduğunu vurguladı.

Demiryürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut yapım seferberliği sayesinde bugün afetzedelerin güvenli ve sıcak yuvalarına kavuştuklarını söyledi.

Programda, Kırşehir AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ve KAEÜ Dr. Öğretim Üyesi Furkan Birdal da konuşma yaptı.

Vali Demiryürek, konuşmaların ardından akredite olan MEB AKUB personeline brövelerini takarak, destek AFAD gönüllülerine kimliklerini verdi.

Katılımcılar, daha sonra deprem sonrası yaşananlar ve arama kurtarma çalışmalarına dair fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın