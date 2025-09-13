Haberler

Kırşehir'de 50 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Kırşehir'de 50 Öğrenciye Kırtasiye Desteği
Güncelleme:
Kırşehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle '50 yavrumuza 50 kırtasiye desteği' projesi kapsamında, 50 öğrenciye kırtasiye malzemesi verildi.

Kırşehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Kadın Kolları işbirliğinde, kentteki 50 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

"50 yavrumuza 50 kırtasiye desteği" projesi kapsamında, müftülüğün konferans salonunda düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, organizasyonla geleceğin teminatı olan çocukların eğitim hayatına destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilere başarı dileklerini ileten Tekin, Kırşehir TDV Kadın Gönüllüleri Sorumlusu Aylin Küçük'e, TDV kadın kolları üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 50 öğrencinin okul çantası ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı karşılandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
