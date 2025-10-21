Haberler

Kırşehir'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kırşehir'de durdurulan kamyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, sürücü O.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen analiz çalışmaları sonucunda şüpheli kamyonu takibe aldı. İl Giriş Uygulama Noktası'nda durdurulan kamyondaki aramada 250 çuvalda 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan tütüne el konulurken, araç sürücüsü O.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
