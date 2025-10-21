Kırşehir'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KIRŞEHİR'de durdurulan kamyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 ton kaçak tütün ele geçirildi, sürücü O.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen analiz çalışmaları sonucunda şüpheli kamyonu takibe aldı. İl Giriş Uygulama Noktası'nda durdurulan kamyondaki aramada 250 çuvalda 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan tütüne el konulurken, araç sürücüsü O.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.