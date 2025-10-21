Haberler

Kırşehir'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de emniyet güçleri tarafından durdurulan bir kamyonda 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırşehir'de bir kamyonun kasasında 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir kamyonun kasasında 250 çuval içinde 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü O.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

