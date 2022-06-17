Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kırşehir'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kırşehir'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün düzenlediği operasyonda, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Abdullah Yıldız - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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