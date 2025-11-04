Haberler

Kırşehir'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Kırşehir'de gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 5 düzensiz göçmen yakalanırken, 12 iş yerine de kayıt dışı istihdam nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollardan girenlerin tespiti için çalışma başlattı.

Kent genelinde yapılan denetim ve yol uygulamalarında 1283 kişi sorgulandı, 157 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamalarda yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan kentte 16 kişiyi kayıt dışı istihdam ettiği belirlenen 12 iş yerine, para cezası ve idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
