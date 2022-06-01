Kırşehir'de 400 kursiyerin el emeği ürünleri sergilendi - Haberler

Kırşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında 400 kursiyerin el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışını, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yeğin ve protokol üyeleri yaptı.

Açılışta, halk oyunları, müzik dinletisi ve spor gösterileri gerçekleştirildi.

Vali Buhara ve protokol üyeleri, açılışın ardından stantları ziyaret ederek, resim, yağlı boya, deri, ahşap ve kumaş işlemeciliği, iğne oyası gibi farklı branşlarda kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Sergi ile ilgili gazetecilere bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerinin sergileneceğini ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki 35 farklı alanda yaklaşık 400 kursiyerin ürünlerinin sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirten Alpaslan, "Geleneksel el sanatları, atık malzemeden yapılan ürünler, geçmişten günümüze isimleri kalmış eserlerin canlandırılmış olanları da burada bulunuyor. Ziyaretçilerimiz aynı zamanda ürünleri satın alabilecek." dedi.

Usta öğretici Rabia Altıok da el sanatları alanında Japon oyuncak yapma sanatı 'amigurumi' ürünlerini sergilediklerini aktardı.

Açılış programına Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen, okul müdürleri, öğretmenler de katıldı.