Kırşehir'de 4 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan F.D'nin (46) gizlendiği adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.