Haberler

Kırşehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de yapılan operasyonda, 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de gümrük kaçağı 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde bir ikamette yapılan aramada, 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz

Barzani, Şara'yı üstü kapalı tehdit etti: Asla kabul etmeyiz
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor

Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getirildi

Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor