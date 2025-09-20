Haberler

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlamaları İçin Esnaf Ziyareti

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlamaları İçin Esnaf Ziyareti
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri, davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret ederek Ahi helvası ikram etti ve Ahilik Haftası etkinliklerine davet etti.

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyaret edilerek, 38. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edilen esnafa Ahi helvası ikram edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Ahi helvası ikram edilen ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Kentteki esnafa hayırlı işler dileyen heyet, 22-28 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinliklerine katılma çağırısı yaptı.

KESOB Başkanı Öztürk, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, coşkuyla kutlanacak hafta boyunca bir dizi etkinlik planlandığını söyledi.

Herkesin etkinliklere katılmasını ve sahiplenmesini isteyen Öztürk, "Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunu 81 ile duyuralım. Gerçekten bugünkü davetimiz de çok güzel oldu. Ahiliği beraber kutlayıp sahip çıkmamız lazım. Halkımızla, memurumuzla, burada yaşayan, nefes alan herkesle bir arada olmalıyız." dedi.

Ticaret İl Müdürü Güner de tüm esnaf ve vatandaşları etkinliklere davet etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
