Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kapsamında 'Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması' Düzenlendi

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kapsamında 'Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması' Düzenlendi
Kırşehir'de gerçekleştirilen 38. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na 32 kişi katıldı. Jüri, yöresel yemekleri değerlendirirken kazananlar 'Kırşehir çirleme' ile Şengül Seyfeli ve 'Ahi dürümü' ile Ayşe Bıçakçı oldu. Kırşehir Valisi Demiryürek, etkinliğin Ahilik kültürü açısından önemine vurgu yaptı.

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

Cacabey Meydanı'ndaki yarışmada, jüri üyeleri ve il protokolü yöresel yemek, hamur işleri ve tatlılar ile Ahi sofrasındaki lezzetleri tadarak değerlendirme yaptı.

Yarışmada, "Yöresel yemek, hamur işleri ve tatlılar" kategorisinde "Kırşehir çirleme" yemeği ile Şengül Seyfeli, "Ahi sofrası" kategorisinde ise "Ahi dürümü" ile Ayşe Bıçakçı birinciliği kazandı.

Yarışmanın ardından konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yemekleri hazırlayan ve onları tadan jüri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmanın Kırşehir için çok önemli bir kazanım olduğunu belirten Demiryürek, Ahilik kültürünün temel prensipleri arasında yer alan kalite, ahlak, doğru ve dürüst çalışma ile üretimin bir benzerini hazırlanan yemekler ile gördüklerini söyledi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de yarışmaya 32 kişinin katıldığını, birincilere 4, ikincilere 3, üçüncülere 2 çeyrek altın verildiğini dile getirdi.

Öztürk, emek veren, yarışmaya katılan herkesin aslında gönüllerin birincisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
