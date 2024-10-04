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Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, 37. Ahilik Haftası etkinliklerini değerlendirerek, Ahilik teşkilatının önemini vurguladı ve şehir dışından gelen misafirlerin Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 37. Ahilik Haftasını değerlendirdi.

Öztürk, AA Muhabirine, Ahi Evran Veli'nin asırlar önce temellerini attığı Ahilik teşkilatını yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Ahiliğin başkentinin Kırşehir olduğunu, Ahilik Haftası resmi kutlamalarının 37. kez gerçekleştirildiğini anlatan Öztürk, kutlamaların diğer illerde birer gün olmasına rağmen Kırşehir'de 1 hafta sürdüğünü hatırlattı.

Birlik ve beraberlik içerisinde kapsamlı bir hafta geçirdiklerini, Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edilmesi ile etkinliklerin başladığını, Cacabey Meydanı'nda Kadın Kooperatifleri Fuarı ile Türkiye'nin farklı illerinden üreticilerin kente geldiğini vurgulayan Öztürk, sempozyum ve konferansların yanı sıra esnaf gecesi ve konserler düzenlendiğini, Ahi Evran Veli Külliyesi'nde yılın ustası, kalfası ve çırağının ödüllendirildiğini ifade etti.

Şehir dışından kente gelen misafirlerin özellikle Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ziyaret ettiklerini ve çok beğendiklerini anlatan Öztürk, "Cacabey Meydanı'nda 37. Ahilik Haftası resmi kapanış töreninde esnafımızın ihtiyaçları için Kırşehir'e 150 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu, esnafımız için çok kıymetli ve önemli bir gelişme oldu. O gün Ahilik hizmet ve Ahilik onur ödülü takdim edildi, törende yılın çırağı, kalfası ve Ahilerine ödül verildi. Ahilik Haftası boyunca Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram ettik. Etkinliklerde emeği geçen ve katkı veren yönetim kurulu ve birlik üyelerimize, tüm esnafımıza, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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