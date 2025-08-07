Kırşehir'de 36 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, ilçeye kaçak elektronik sigara getireceği ihbarı üzerine gerçekleştirdiği uygulamada, bir otomobilde gizlenmiş 36 gümrük kaçağı elektronik sigara buldu. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kırşehir'de 36 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Şüpheli M.E.E'nin ilçeye kaçak elektronik sigara getireceği ihbarı üzerine, İl ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnanç köyü yakınlarında uygulama yaptı.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada bir poşetin içine gizlenmiş halde 36 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.