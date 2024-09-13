Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de 3 Bin 332 Gıda Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 1 yılda 3 bin 332 gıda denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 1 yılda 3 bin 332 gıda denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güvenilir olamayan gıdaya Kırşehir'de yer yok" sloganıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların güvenilir gıdaya hijyenik koşullarda ulaşabilmesi için yapmış olduğu gıda denetimlerine yıl boyu ara vermeden devam etti.

Son 1 yılda il ve ilçe müdürlükleri ekiplerince 2 bin 368 işletmede 3 bin 332 denetim gerçekleştirildi.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Ekonomi Güncel Tarım

Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! Kişisel verileri çalan hacker dosyayı sızdırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
LGS'de tartışılan soru iptal edildi! Puanlar yeniden hesaplanabilir

LGS'de tartışılan soru iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?
title