Kırşehir'de 3,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'DE polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 3,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu Karakurt yolu üzerinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milon 500 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.Ş., polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
