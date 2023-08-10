Kırşehir'de 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Kırşehir'de yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, Jandarma ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı.

Kırşehir'de hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 25 yıl kesinleşmiş cezası ile Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüyken firar eden yabancı uyruklu H.M, kent merkezinde yakalandı.

Firari hükümlü, Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.