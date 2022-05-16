Kırşehir'de 25 engellinin askerlik heyecanı - Haberler

KIRŞEHİR'de, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda 25 engelli, yemin ederek 1 günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen ve ailelerin sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende 25 engelli, ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından asker üniforması giyen engellilere terhis belgeleri verildi.