Kırşehir'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kendirli, mesajında, kamuoyuna doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşlarının aynı zamanda demokrasinin güçlenmesine de katkı sağladığını belirtti.

Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarının gelişmeleri duyurmanın yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu üstlendiğini vurgulayan Kendirli, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, başarılar diledi.

Ünsal ise bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığını, doğru ve dürüst habercilik anlayışının her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini anımsattı.

Basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Ünsal, gazetecilerin meslek ilkelerini ve milletin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasiye katkıda bulunmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.