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Kırşehir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kırşehir'de yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırşehir'de iki minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmada, Kayseri-Ankara kara yolunda iki minibüsü durdurdu.

Araçlarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Göçmen Güvenlik Politika Güncel Haberler

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