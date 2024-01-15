Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti

Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayının gerçekleştiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2023 yılında kent genelinde 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti ve bu olayların yüzde 99,6'sı aydınlatıldı.

Yıl içerisinde gerçekleşen asayiş olaylarında da 97 şüpheliye işlem yapıldı, 54 tabanca, 15 kurusıkı, 66 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Öte yandan, terör örgütlerine yönelik kent genelinde 2023 yılında 40 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.