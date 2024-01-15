Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti
Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti ve bu olayların yüzde 99,6'sı aydınlatıldı. Ayrıca, 97 şüpheliye işlem yapıldı ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Terör örgütlerine yönelik ise 40 operasyon gerçekleştirildi ve 23 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayının gerçekleştiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2023 yılında kent genelinde 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti ve bu olayların yüzde 99,6'sı aydınlatıldı.
Yıl içerisinde gerçekleşen asayiş olaylarında da 97 şüpheliye işlem yapıldı, 54 tabanca, 15 kurusıkı, 66 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Öte yandan, terör örgütlerine yönelik kent genelinde 2023 yılında 40 operasyon yapıldı.
Operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.