Kırşehir'de 2023 yılında 225 operasyon düzenlendi

Kırşehir'de 2023 yılında polis ekiplerince kaçakçılık, organize ve narkotik suçlarla ilgili 225 operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, narkotik suçlara yönelik 112 operasyonda 50 şüpheli tutuklandı, 82 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 109 kilo 306 gram skunk, 20 kilo 232 gram esrar, 479 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 344 sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan, 96 kaçakçılık olayında gözaltına alınan 140 şüpheliden 15'i tutuklandı, 25'i de adli kontrol kararıyla salıverildi.

Çalışmalarda, 175 litre kaçak içki, 1 ton 110 kilogram kaçak tütün, 4 milyon 374 bin 253 dolu makaron, 2 bin 367 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Organize suçlar kapsamında da 17 olayda 34 şüpheliyi gözaltına alınırkenı, 10'u tutuklandı, 24'üne adli kontrol kararı verildi.