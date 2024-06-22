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Kırşehir'de, 200 dönüm arazi yangınlarla zarar gördü

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Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı, hava sıcaklıklarına bağlı yangın olaylarının artması üzerine uyarılarda bulundu. Kırşehir genelinde çıkan yangınlarda 200 dönüm arazi zarar gördü.

Kırşehir'de, 200 dönüm arazi yangınlarla zarar gördü

KIRŞEHİR - Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı hava sıcaklıklarına bağlı yangın olaylarının artmasının ardından uyarılarda bulundu.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; önemsiz gözüken davranışlar nedeniyle il genelinde 200 dönüm arazinin çıkan yangınlarda zarar gördüğünü söyledi. Toprak; "Hasat sezonu başladı ve havalar mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyrediyor. Daha önce de uyarıda bulunmamıza rağmen özellikle piknikçiler cam şişeler ve sigara izmaritlerine karşı dikkatli olmalılar" dedi. Çiftçinin emeğinin zayi olduğunu aktaran Toprak açıklamasında; "Birçok kez uyarmamıza rağmen Ulupınar köyünde 40 dekar, Karakurt köyünde 150 dönüm, Özbağ beldesinde ise 2 kez yangın çıktı. Ekili alanlar zarar gördü. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. İl genelinde 200 dönüm civarında ekili alan zarar gördü. Tarım Orman ve İl Müdürlüğü'yle koordineli çalışarak çiftçiyi mağdur etmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlarda yaralananlara da şifa dileyen Toprak, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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