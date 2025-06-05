Kırşehir'de 20 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de 20 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırşehir'de hakkında 20 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından bir alışveriş merkezinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 20 ayrı suçtan kaydı ve kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı" suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Ş.D'yi bir alışveriş merkezinde yakaladı.

Toplam 20 ayrı suçtan da kaydı bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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