Kırşehir'de 19 Mayıs coşkusu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada gençlerin hak, hukuk ve adalet mücadelesine vurgu yaptı. CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlamalara katılan Başkan Ekicioğlu, Atatürk'ün gençliğe olan güvenini hatırlattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle CHP İl Başkanlığı'nın Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Dün Samsun'da bağımsızlık; bugün Kırşehir'de hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren gençlerimizi, hiçbir kuvvetin yolundan alıkoyamayacağı iyi bilinmelidir. İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaklardır" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırşehir'de de coşkuyla kutlandı. CHP İl Başkanlığı tarafından bugün düzenlenen kutlamalara katılan Başkan Ekicioğlu, yaptığı konuşmada şunlara yer verdi:

"Bundan tam 104 yıl önce, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu topraklarını işgal ve zulümden kurtarmak için tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak idealiyle Samsun'a çıkışı ulusumuzun kaderini değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir başlangıç olmuştur. 19 Mayıs 1919 ile başlayan bu tarihi seyirde toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen ulusumuz, kendi kaderini eline almış ve 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla varoluş mücadelesini başlatmıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı kurtuluşun başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından, Ulusal Kurtuluş mücadelesi başlatılmıştır. Ulu Önderimizin Samsun'dan Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle bugün bayram ilan edilmiş ve Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

Bu bayramın Atatürk tarafından armağan edildiği, geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin bağımsızlığa, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' Evet, bütün ümidimiz siz kıymetli gençlerimizdedir. Dün Samsun'da bağımsızlık; bugün Kırşehir'de hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren gençlerimizi, hiçbir kuvvetin yolundan alıkoyamayacağı iyi bilinmelidir. İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye'yi armağan eden ulusal kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."