Kırşehir'de 180 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi, 7 Kişi Yakalandı

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 180 kilo kaçak tütün ele geçirildi ve 7 kişi yakalandı. Operasyonlarda sahte alkol, elektronik sigara dolum makinesi ve diğer kaçak malzemeler de bulundu.

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 180 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; Akpınar, Kaman, Mucur ve merkez ilçelerinde sahte alkol, kaçak tütün ve elektronik sigara dolum makinesi operasyonu yaptı. Bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda tütün köpeği Fıstık'ın da desteğiyle 180 kilo tütün, 130 bin adet dolu makaron, 40 litre sahte alkol, 1 komprasör, 2 elektrikli dolum makinesi yakalandı. Bir imalathanenin kapatıldığı operasyonlarda 7 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR