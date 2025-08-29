Kırşehir'de 16 ilden şehit aileleri ve gazilere 'Terörsüz Türkiye' süreci anlatıldı

Kırşehir'de 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler dernek başkanlarına "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından bir otelde şehit yakınları ve gazilerle yönelik program düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde huzur ve güven içerisinde ülkede yaşama şansına sahip olduklarını hatırlattı.

Demiryürek, "Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve kahraman gazilerimizin mücadelesini onurlandırmak için devletimiz iradesini ve kararlılığını en üst seviyede ortaya koymaktadır. Bizler Kırşehir'de şehit ve gazi ailelerimizle her fırsatta bir araya gelmeye, devletimizin sıcaklığını ve büyüklüğünü hissettirmeye azami gayret ediyoruz. Biliyoruz ki onların duası bizim alabileceğimiz en büyük güç kaynaklarından bir tanesidir." dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye"nin terör örgütü PKK'nın ve bileşenlerinin silah bırakması olduğunu, yeni bir çözüm süreci olmadığını anlatan Şahin, şehit ailelerini ve gazileri üzecek, kıracak bir çalışma yapılmadığını, yapılmayacağını belirtti.

Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde ülkenin aleyhine iş olmaz, Türk devletinin de aleyhine, şehitlerin, şehit ailelerinin de aleyhine bir şey olmaz, şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasına da aleyhine bir şey olmaz. Bunu elinizi yüreğinize koyun o şekilde hareket edin. 'Terörsüz Türkiye', terör örgütünün kendisini lağvetmesidir, Türkiye'de terör örgütünün kökünün kazınmasıdır. Suriye başta olmak üzere, yakınımızdaki ülkelerde terör örgütü uzantılarının yer bulamamasıdır 'Terörsüz Türkiye', yani aynı zamanda terörsüz bölge demektir." dedi.

Bölgede istikrarın kazandırılması, birlik beraberlik için "Terörsüz Türkiye"nin olması gerektiğini anlatan Şahin, "'Terörsüz Türkiye' Selahaddin Eyyübi'dir, Yavuz Sultan Selim'dir, İmam-ı Azam'dır. 'Terörsüz Türkiye' Malazgirt'tir, bunu çok iyi okumamız gerekiyor. Onun için geçmiş dönemde büyüklerimiz, bizim kardeşliğimizi mayalamışlar. Şimdi de tekrar mayalanma ve tazeleme sürecidir. Malazgirt'te yoğrulan Türk Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektuba değinen Şahin, "Ne diyor orada, 'Pazarlık yok, müzakere yok'. Türkiye'nin iradesinden ödün verilmesi değildir 'Terörsüz Türkiye'. Bunun odak noktası belli, terör örgütünün silahlarını bırakmasıdır, bu süreci izleyen devlet kurumlarının da kalben mutmain olmasıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan da programda konuştu.

Konuşmaların ardından 16 ilden gelen şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları süreç hakkında soru ve cevaplarını yöneltti.