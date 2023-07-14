Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara tarafından düzenlenen yemek programında, şehit aileleri ve gaziler onurlandırıldı. Programda yapılan konuşmalarda 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Programa birçok yetkili ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Kırşehir TOBB Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programa gelen şehit yakınları ile gazileri karşılayan Buhara, masaları tek tek gezerek ailelerle sohbet etti.

Vali Buhara programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir arada olduklarını söyledi.

Böyle programlarda 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olayları unutmamak, tekrarına müsaade etmemek adına bir araya gelindiğini belirten Buhara, şunları kaydetti:

"Rabb'im ülkemize ve memleketimize bir daha 15 Temmuz gibi kötü anları bir kez daha yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu topraklar kolay vatan olmadı, vatanımızın her toprağında şehitlerimizin kanı var. Şehitlerimiz sayesinde huzur içerisinde yaşamaktayız. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Darbe gecesinde vatandaşlarımızı meydanlara çağıran Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm 15 Temmuz kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum."

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Sami Özgün, şehitler için dua etti.

Programa, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, daire müdürleri, şehit aile ve yakınları ile gaziler katıldı.