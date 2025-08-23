Kırşehir'de 13. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması Başlıyor

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, 13. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvuruların başladığını bildirdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, bu yılki "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya 19 Eylül'e kadar başvuru yapılabileceğini ifade etti.

Türk ve Kırşehir'in mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, düzenlenecek yemek yarışmasına önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım beklediklerini kaydetti.

23 Eylül'de düzenlenecek yarışmada, Kırşehir yöresine ait yemek, hamur işi ve tatlılarla katılım yapılabileceğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Kırşehir yöresine ve Ahiliğe yakışacak yeni bir yemeğin yapılmasını da bekliyoruz. Yemek, hamur işleri ve tatlılar kategorilerinde yarışmaya katılacak yarışmacılar hünerlerini sergileyecek. Yarışmamıza sadece ev hanımlarımız katılıyor. Bu yıl yarışma formatında bir değişiklik yaptık. Daha önce evde hazırlanarak değerlendirilmeye alınan yemekler bundan sonra yarışma alanında hazırlanarak jüri üyelerine sunum yapılacak."

Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren birincilere 4, ikincilere 3, üçüncülere ise 2 çeyrek altın verileceğini belirten Öztürk, yarışmaya katılmak isteyenlerin Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne başvurabileceklerini aktardı.