Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.P. ve E.D. tutuklandı, C.B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.