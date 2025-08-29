Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı, Şap Hastalığı Tedbirleri Sonrası Yeniden Açılıyor

Güncelleme:
Şap hastalığı tedbirleri dahilinde kapatılan Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, 31 Ağustos'ta yeniden faaliyete geçecek. Pazarda ilaçlama ve hijyen çalışmaları tamamlandı.

Şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve 31 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacak olan Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda ilaçlama ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı ve bir süredir pazarın kapalı tutulduğu hatırlatıldı.

Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Kırşehir'de canlı hayvan pazarının açılması kararı üzerine hazırlık çalışmaları yapıldığı vurgulanan açıklamada, hayvan satış ve bekleme alanlarında kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı hayvan giriş çıkış, bekleme ve araç park alanlarında temizlik ve kireçleme çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, çevrenin hijyenik olması ve halk sağlığını korumaya yönelik etkili önlemlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, pazar alanı içerisindeki toprak ve beton zeminde oluşabilecek haşere, bit, pire, sinek gibi hastalık taşıyıcı haşerelere karşı da ilaçlama ile daha kalıcı hijyenik bir ortam sağladığı ifade edildi.

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nın, 31 Ağustos Pazar gününden itibaren hizmete gireceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
