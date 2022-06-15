Kırşehir Belediyespor'un yeni yönetimi çalışmalara başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Çağatay Han Torun, yeni sezonda üst lige çıkmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Torun, kulüp tesislerinde yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Mustafa Bulut ve bazı yöneticilerin istifa etmesiyle göreve geldiklerini hatırlatarak, en büyük amaçlarının sportif başarı elde etmek olduğunu ifade etti.

Verilen görevi en iyi şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce yönetim kurulundaki iki arkadaşımızın istifa etmesiyle takımımızın yönetiminde yeni bir süreç başladı. Kırşehir Belediyespor şehrimizin tanıtımında çok önemli yere sahip. Yaklaşık 18 ilde şehrimizi tanıtıyoruz. Bununla birlikte sportif başarıda büyük öneme sahip. Bizler bu konuda elimizden geleni yapacağız. Takımımızı bu süreçte bütün imkanlarımızı seferber ederek bir üst lige çıkarma gayreti içerisinde olacağız."