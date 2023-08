Kırşehir Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını Tamamlıyor

Kırşehir Belediyesi, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi Eski Vali Konağı önünden Basın Anıtı Kavşağı Hacıbey Konağı önüne kadar olan yolda başlattığı sıcak asfalt çalışmasında sona yaklaştı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri şehrin farklı noktalarında sıcak asfalt, kaldırım, kilitli parke ve peyzaj gibi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt serim çalışması da devam ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, altyapı ve üstyapısı tamamlanan yerlerin halkın kullanımına hızlı bir şekilde açıldığını dile getirerek, amaçlarının Kırşehir'in her alanda daha rahat ve yaşanılır kent olması olduğunu kaydetti. Başkan Ekicioğlu, "Biz Kırşehir Belediyesi olarak, söz verdiğimiz tüm proje ve hizmet çalışmalarını yerine getirerek Kırşehir halkının daha modern bir şehirde yaşamanın olanaklarını hep birlikte yaratacağız. Her şey Kırşehir için" dedi.