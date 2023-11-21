Kırşehir Belediyesi Şehirdeki Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir halkının en iyisini hak ettiğini belirterek, tüm ekibinin sahada ve ilin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Kırşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir halkı her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm ekibimizle hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik. Tüm mahallelerimizde, mahalle halkımızdan da aldığımız destekle ve ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar birer birer tamamlanıyor.

Kırşehir halkı her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm ekibimizle hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm Kırşehir halkının bu şehirde rahat bir şekilde yaşamasının olanaklarını yaratmaktır.

Son olarak Çukurçayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yol yapımı çalışmamız tamamlandı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yol çizgilerinin de çizilmesiyle birlikte trafik akışının daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağladık. Söz konusu güzergahtaki Mehmet Yılancı Parkı da tamamlandığında mahallemiz yepyeni bir görünüme kavuşacak. Şehrin her yerindeyiz, Kırşehir için çalışıyoruz."